Speciale infrastrutture: Anas, stipulato appalto per lavori del primo stralcio della variante di Casalpusterlengo (Lo)

- Anas (Gruppo FS Italiane) ha stipulato con l'associazione temporanea di imprese Aleandri S.p.A. – Consorzio Valori S.c.a.r.l. – Marcegaglia Buildtech S.r.l. il contratto d'appalto per i lavori di costruzione del 1° stralcio della variante alla strada statale 9 "Via Emilia" a Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP 234, in provincia di Lodi. L'importo per la realizzazione della nuova opera - fa sapere Anas in una nota - ammonta a circa 138 milioni di euro. "La stipula è un risultato importante – ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini – perché segna un passo avanti nella valorizzazione infrastrutturale del Lodigiano. La variante fluidificherà gli spostamenti locali con benefici diretti per i residenti e per il territorio, contraddistinto da un tessuto produttivo solido che ha bisogno di infrastrutture in grado di assorbire anche i flussi veicolari dei grandi trasporti". Il progetto di intervento prevede la realizzazione di un nuovo tracciato lungo 7,1 chilometri con origine a nord di Casalpusterlengo, al km 283,450 della statale 9 "Via Emilia", e termine a sud del Comune dove si riallaccia con la statale all'altezza del km 275. Rientrano nel corpo interventi la realizzazione di ponti e viadotti per una lunghezza complessiva di 720 metri e 100 metri di cavalcavia. È prevista inoltre la realizzazione di una bretella di collegamento di circa 930 metri con la statale Emilia alla quale sarà raccordata tramite una rotatoria a raso. (com)