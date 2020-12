Speciale infrastrutture: De Micheli, dobbiamo accelerare sul Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Next Generation Eu: una buona parte degli oltre 209 miliardi sono destinati a progetti di infrastrutture e trasporti, eppure il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni è tornato a chiedere corsie preferenziali e procedure straordinarie. "Ci siamo dati un tempo supplementare di riflessione per risolvere i nodi veri - spiega a "Il Foglio" il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli -: la programmazione finanziaria, i progetti definitivi ed esecutivi, i processi autorizzativi. Non possiamo perdere la straordinaria opportunità rappresentata dal Recovery fund perciò dobbiamo accelerare facendo gioco di squadra". "Quando ho letto il documento preparato dal premier, - continua - non mi sono sentita defraudata dei miei poteri, ci deve essere un unico interlocutore con l'Europa e dobbiamo immaginare una struttura snella. Io aprirei una grande stagione di assunzioni con procedure semplificate, dal Mit abbiamo chiesto 500 assunzioni in Anas". Sarebbe il caso di valorizzare gli interni. "Nella Pa esistono importanti risorse, sui progetti nazionali, per esempio, abbiamo una struttura di progettazione come Italferr che può supportare, oltre a Rfi, anche Anas. Tuttavia abbiamo bisogno di più personale perché il blocco del turnover ha lasciato buchi nelle amministrazioni nazionali e locali, le province sono quasi sprovviste di progettisti", ha concluso De Micheli. (Res)