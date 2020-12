Difesa: Aeronautica militare, il 2020 un anno sempre in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno impegnativo il 2020, difficile da raccontare, da riassumere e con sfide emotive importanti. Un anno in cui l’Aeronautica militare non si è mai fermata, fondendo il quotidiano servizio che la Forza armata è chiamata ad assolvere per le istituzioni e la collettività, con il supporto nella lotta all’emergenza Covid-19. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa diffuso oggi, oltre 70 i trasporti sanitari umanitari e d'urgenza nell’anno che volge al termine, voli salva-vita per il trasporto di organi, di equipe mediche o a favore di cittadini bisognosi di cure imminenti in strutture ospedaliere specializzate. Molti anche i bambini così trasportati presso i poli pediatrici d’eccellenza nazionali. Venticinque gli interventi di ricerca e soccorso di persone gravemente ferite, disperse o in pericolo di vita in zone impervie di montagna o in mare e più di 20 gli interventi a favore della Campagna antincendi boschivi della scorsa estate, che ha visto Centri Csar (Combat Search and Rescue) dell’Aeronautica concorrere allo spegnimento dei roghi divampati sul nostro territorio, a tutela della popolazione e dell’ambiente, in efficace sinergia con le agenzie e corpi dello Stato. (segue) (Com)