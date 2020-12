Difesa: Aeronautica militare, il 2020 un anno sempre in prima linea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo 2020, con i nuovi caccia di quinta generazione l'Aeronautica militare ha dato dimostrazione di essere tra le poche forze aeree al mondo ad avere una propria capacità expeditionary, ovvero la piena ed autonoma capacità di proiezione in tempi rapidi del potere aerospaziale anche a grandi distanze dalla madrepatria ed in contesti difficili, al servizio del Paese. Il 2020 è stato l'anno del Giubileo Lauretano, indetto da Papa Francesco ed esteso a tutto il 2021, in occasione del centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale "Patrona degli Aeronauti". (segue) (Com)