Difesa: Aeronautica militare, il 2020 un anno sempre in prima linea (4)

- Nell’anno che si conclude oggi, infine, l’Aeronautica militare è stata chiamata a rispondere ad un'emergenza sanitaria senza precedenti per contribuire, con tutte le sue capacità, a fianco delle altre Istituzioni dello Stato, a salvare vite umane e a ridare speranza alla popolazione. Dalla prima missione a Wuhan del 2 febbraio sono stati effettuati tre voli di rimpatrio a favore di connazionali, 69 missioni in bio-contenimento per il trasporto in sicurezza di pazienti contagiati, grazie all’impiego delle barelle Ati (Aircraft Transit Isolator) certificate per l’impiego sui velivoli militari, oltre a 102 missioni di trasporto di materiale e di personale sanitario ovunque fosse necessario. Impegno che continua oggi con l’Operazione Igea, che permette nelle postazioni Drive-Through-Difesa (Dtd) il prelievo di campioni biologici tramite tamponi per la ricerca di Sars-Cov-2, e con l’Operazione Eos, per lo stoccaggio presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare dei vaccini, destinati alla distribuzione capillare sull’intero territorio nazionale. (segue) (Com)