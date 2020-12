Difesa: Aeronautica militare, il 2020 un anno sempre in prima linea (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno caratterizzato da ostacoli e difficoltà questo 2020, in cui l'Aeronautica militare, oltre a svolgere senza sosta la propria missione al servizio del Paese, ha voluto dare un segnale di speranza alla Nazione, abbracciandola simbolicamente con i fumi tricolore della Pattuglia acrobatica nazionale. E’ nata così l’iniziativa Abbraccio tricolore, quale segno di unità, coesione, solidarietà e ripresa, con cui le Frecce tricolori, in occasione della Festa della Repubblica, hanno sorvolato tutte le regioni italiane, a voler testimoniare l'impegno e la vicinanza al Paese in un periodo particolare a causa dell’emergenza pandemica. E’ un Abbraccio che idealmente perdura oggi, insieme agli auguri per un 2021 di speranza, segno dell’affetto, della passione e del senso del dovere dei 44.000 uomini e donne dell’Aeronautica militare che operano incessantemente per difendere la sicurezza dei cittadini e del Paese ogni singolo giorno dell’anno. (Com)