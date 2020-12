Cipro-Usa: portavoce governo Nicosia, Biden pronto a incontro con presidente Anastasiades

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota, Nikos Anastasiades, ha ricevuto una lettera di ringraziamento dal presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, in risposta a una missiva di congratulazioni inviata dopo la sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del governo cipriota, Kyriakos Kousios. "Nella sua lettera, il presidente eletto Biden afferma che lui e la vicepresidente eletta, Kamala Harris, stanno per insediarsi alla guida dell'amministrazione statunitense in un'era di sfide globali come la pandemia di coronavirus e il cambiamento climatico che trascendono i confini nazionali e richiedono la cooperazione internazionale. Biden ha detto che non vede l'ora di lavorare con il presidente della Repubblica e il governo di Cipro per risolvere i problemi comuni che devono affrontare i due paesi e i loro popoli", ha detto Kousios, aggiungendo che Biden non vede l’ora di incontrare il presidente cipriota, Nikos Anastasiades. (Gra)