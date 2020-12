Brexit: comitati ittici bretoni, pescatori francesi evitino acque britanniche dopo mezzanotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comitati di pesca della Bretagna invitano i pescatori francesi a non recarsi nelle acque britanniche dopo mezzanotte, quando si concluderà il periodo di transizione del processo di uscita dall'Ue del Regno Unito. In un comunicato i comitati esprimono il loro "grosso dubbio in merito a un accesso alle acque britanniche senza un'autorizzazione delle autorità del Regno Unito". "Tenuto conto dei rischi di controlli da parte delle autorità britanniche e del tempo necessario a recuperare il materiale si invitano le navi bretoni a non restare nelle acque del Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 a mezzanotte e a ritirare le attrezzature rimaste in acqua prima della fine dell'anno", continua la nota. (Rel)