Difesa: 15mila militari italiani impegnati durante festività in Italia e all’estero

- Continua, anche durante il periodo delle festività natalizie l'impegno delle Forze armate sia in Patria sia all'estero. Come riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa, sono infatti circa 7.800 i militari dell'Operazione strade sicure impiegati sul territorio nazionale per il presidio, in concorso alle forze di polizia, di obiettivi sensibili, luoghi di culto, snodi ferroviari e metropolitane delle città italiane cui si aggiungono 7.500 uomini e donne delle Forze armate che operano in 39 missioni internazionali in 24 Paesi. Impegno che si è arricchito di una nuova sfida, quella portata dall'emergenza epidemiologica Covid 19. Difatti, sia nel corso della prima ondata e successivamente nella seconda con l'Operazione Igea prima e con l'avvento dell'Operazione Eos poi, iniziative volute dal ministro della Difesa Guerini, il Comando operativo di vertice interforze (Coi) ha pianificato e diretto lo sforzo delle Forze armate, in sinergia con la struttura commissariale per la gestione e il contrasto dell'epidemia della presidenza del Consiglio, volto a supportare il ministero della Salute, in coordinamento con le Autorità sanitarie locali e la Protezione civile. (segue) (Com)