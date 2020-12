Iran: ministro Esteri Zarif auspica un nuovo inizio nel 2021 dopo era Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha auspicato, in un messaggio sul suo profilo Twitter, in “un nuovo inizio” dopo quattro anni di presidenza degli Stati Uniti di Donald Trump. Facendo un implicito riferimento al presidente statunitense, Zarif ha dichiarato: “Mentre finiamo un anno di angoscia, speriamo in un nuovo inizio nel prossimo anno, che ponga fine alla folle era di disprezzo per la legge e il multilateralismo - quattro anni che hanno causato così tanto spargimento di sangue, terrore e crudeltà". Il ministro ha concluso: "Uniamoci per rendere il 2021 un anno nuovo pacifico, sano e felice". In un secondo messaggio il ministro iraniano ha accusato Trump di spendere miliardi di dollari per inviare militari nella regione del Medio Oriente: “Invece di combattere la pandemia di Covid negli Stati Uniti, Donald Trump, e le sue corti sprecano miliardi per far volare B52 e inviare armate nella nostra regione. L'intelligence dall'Iraq ha rivelato un complotto per trovare un pretesto per la guerra. L'Iran non cerca la guerra, ma difenderà apertamente e direttamente il suo popolo, la sicurezza e gli interessi vitali”.(Res)