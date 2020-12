Speciale energia: Spagna, nel 2021 investimenti per 50 miliardi di euro nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la Spagna mira a raggiungere un ruolo di leadership nel settore delle energie rinnovabili con alcune delle principali aziende, tra le quali Iberdrola, Endesa, Repsol, Red Eléctrica, Enagas e Naturgy, che hanno già annunciato investimenti per oltre 50 miliardi di euro nei loro piani strategici. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la pandemia del coronavirus ha accelerato la transizione energetica trasformando le rinnovabili in uno dei settori con il maggior potenziale commerciale, tanto da spingere le principali imprese ad rapidamente i combustibili fossili. Iberdrola ha disegnato una tabella di marcia che prevede 75 miliardi di euro di investimenti fino al 2025, di cui oltre la metà (38,2 miliardi) andrà alle rinnovabili. Questo le permetterà di raggiungere una capacità installata di 60 GW nei prossimi 5 anni dopo aver raggiunto i 44 GW nel 2022. Mentre Endesa ha annunciato investimenti per 3,3 miliardi per aumentare il parco di produzione di energia rinnovabile in modo che possa raggiungere 11,5 GW entro il 2023. La svolta "verde" è testimoniata, in particolare, da quella da parte delle grandi compagnie petrolifere che hanno fatto irruzione nel settore elettrico. Repsol ha elaborato un piano per reinventarsi a partire dal prossimo anno, investendo 4 miliardi di euro in energie rinnovabili entro il 2025 (800 milioni all'anno, il 300 per cento in più rispetto al piano precedente) e riducendo gli investimenti in (esplorazione e produzione) con l'obiettivo di diventare una società senza emissioni di CO2 entro il 2050. (Spm)