Speciale energia: Spagna, Endesa completa lavori due parchi fotovoltaici da 86 MW a Malaga

- Endesa, azienda del gruppo Enel Green Power, ha completato la costruzione degli impianti fotovoltaici "La Vega I" e "La Vega II", situati nella città di Teba in provincia di Malaga che avranno una capacità installata complessiva di 86 MW con un investimento di 60 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, i due impianti fotovoltaici produrranno 171 GWh all'anno, equivalenti al fabbisogno energetico di una città di circa 34 mila abitanti evitando l'emissione in atmosfera di oltre 79.600 tonnellate di CO2 all'anno. Gli impianti fotovoltaici di "La Vega I" e "La Vega II" sono stati realizzati con le più moderne tecnologie. Endesa sta utilizzando la realtà virtuale per controllare queste installazioni attraverso gli occhiali Smart, che consentono l'assistenza remota da parte dei supervisori senza la necessità di recarsi fisicamente nell'area. La filosofia di Endesa nella costruzione dei suoi impianti di energia rinnovabile fa parte del programma "Creating Shared Value" (Csv) che ha portato l'azienda a fornire corsi di formazione in materia a più di 250 persone di Teba e dintorni, la maggior parte delle quali disoccupate. Endesa dispone già in provincia di Malaga di 6 impianti eolici, l'ultimo entrato in funzione un anno fa, ed 11 impianti idraulici. (Spm)