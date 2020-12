Speciale energia: Puglia, Delli Noci su collaborazione con Enea, obiettivo è creare un centro di economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dotarsi di una strategia per l'economia circolare appare oramai indispensabile per aumentare la sostenibilità del Paese e la competitività delle nostre imprese". Ha commentato così l'assessore regionale pugliese allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci l'approvazione in Giunta dello schema di Accordo di Collaborazione (ex art. 15 della L. 241/1990) con l'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, finalizzato alla realizzazione di un Centro per l'Economia descritto nel "Piano per lo sviluppo di un Centro per l'economia circolare". Lavorare - attraverso attività di ricerca e iniziative per l'innovazione - sui temi dell'Economia circolare a livello internazionale, creare opportunità per le giovani eccellenze locali e attrarre investimenti, tecno-strutture e competenze di ricerca internazionale di grandi gruppi industriali, istituzioni ed enti di ricerca sono alcune delle finalità per cui nasce l'idea del Centro. "La Regione Puglia - ha proseguito l'Assessore - ha intrapreso da tempo questa strada che giunge attraverso l'Accordo con l'Enea, ad un punto importante. Per centrare gli obiettivi globali dettati dall'Unione Europea abbiamo bisogno di ripensare le nostre città, la qualità della vita di chi le abita e la vivibilità, e ripensare dunque i processi produttivi, il modo in cui produciamo e consumiamo. Ovviamente con il supporto della ricerca e della tecnologia. L'emergenza sanitaria ancora in corso ci ha messi di fronte, oggi più che mai, alla necessità di ripensare lo sviluppo economico che non può essere in contrasto con la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente. Per fare questo, per creare un modello economico che ponga alla sua base il benessere sociale e la sostenibilità ambientale la collaborazione tra istituzioni, imprese ed enti di ricerca appare indispensabile". "Ed è in quest'ottica – ha concluso Delli Noci - che nasce l'idea di una collaborazione tra la Regione Puglia e l'Enea e la creazione di un Centro per l'Economia Circolare dove fare ricerca e produrre innovazione a vantaggio di tutti, delle imprese e dei cittadini". (Ren)