Speciale energia: Spagna, Sinia Renovables vende suoi impianti a Eolia per 103 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinia Renovables, la divisione energetica di proprietà della banca spagnola Sabadell, ha chiuso il 2020 in Spagna con la vendita ad Eolia nei giorni scorsi di quasi tutti i suoi impianti rinnovabili nel paese con una capacità totale installata di oltre 500 MW. Come riferisce il sito specializzato "Energy New", si tratta sette parchi eolici e un impianto fotovoltaico ceduti per circa di 103 milioni di euro. All'estero la sua filiale messicana, Sinia Capital, ha tre parchi eolici in Messico, un impianto fotovoltaico in Cile e un complesso di parchi eolici in Perù. In questi ultimi due paesi, il suo partner è la società quotata in borsa Grenergy, che Sinia ha storicamente accompagnato nella sua espansione internazionale. (Spm)