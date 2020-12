Speciale energia: Vucic inaugura il primo gennaio la sezione serba del Turkish Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente inaugurerà ufficialmente il primo gennaio la sezione serba del Turkish Stream, denominata Balkan Stream. Lo riferisce la stampa locale, precisando che la cerimonia avverrà alle 6 del mattino a Gospodjinci, nel comune di Zabalj. L'apertura del Balkan Stream, come ha affermato il presidente Vucic, è un grande giorno per la Serbia e in senso economico, per la popolazione e l'industria. La lunghezza del gasdotto è di 403 chilometri dal confine bulgaro a quello ungherese, ovvero da Zajecar a Horgos. Il Turkish Stream ha una lunghezza complessiva di 930 chilometri con una capacità di 31,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno. (Seb)