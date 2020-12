Speciale energia: Russia-Armenia, accordo su estensione forniture gas ma solo per primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom Export e Gazprom Armenia hanno annunciato oggi, 31 dicembre, l'estensione del contratto per la fornitura di gas al Paese caucasico solo per il primo trimestre del 2021. Le due aziende, quindi, proseguiranno le trattative sulle forniture per il resto del prossimo anno, stando a quanto si legge in una nota. “Gazprom Export Gazprom Armenia il 30 dicembre hanno esteso il contratto per la fornitura di gas all'Armenia per il primo trimestre del 2021", si legge nel comunicato. "Le consultazioni sulle forniture di gas nel prossimo periodo continueranno", aggiunge la nota di Gazprom Export. Gazprom è l'unico fornitore di gas ai consumatori in Armenia. Dal primo gennaio 2019, il prezzo del gas russo per l'Armenia è cresciuto da 150 a 165 dollari per mille metri cubi. (Rum)