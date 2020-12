Pa: Sorrentino (Fp Cgil), per Recovery Fund servono 20mila figure in aiuto dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna riflettere sul valore del servizio pubblico, soprattutto in un momento nel quale non capiamo che se non garantiamo servizi essenziali alle persone nei momenti di difficoltà tutti siamo più esposti". Lo ha dichiarato la segretaria nazionale della Funzione Pubblica Fp Cgil Serena Sorrentino, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sorrentino ha sottolineato il peso cruciale dei servizi pubblici essenziali: "Negli ultimi dieci anni il servizio sanitario nazionale è stato tagliato per 37 miliardi e il nostro Paese è quello più esposto. Di solito si dice di aumentare la resilienza dal punto di vista sociale, oggi il servizio pubblico protegge le persone e anche l'economia: forti servizi pubblici consentono un valore aggiunto all'economia reale. Non accade perché l'occupazione del settore pubblico sia migliore di quello privato, che è soggetto a forme di sfruttamento, ma perché è la precondizione al privato di potersi sviluppare. Tanta pubblica amministrazione può rendere più competitivo il nostro sistema industriale, dalla giustizia civile alla previdenza fino alla sicurezza sul lavoro. Il Pubblico può e deve fare la differenza". Sulla distribuzione delle risorse europee in arrivo la leader Fp Cgil ha aggiunto: "Il tema della spesa pubblica è un rischio se pensiamo al Recovery Fund. Già nella spesa ordinaria il termine spending review si è tradotto in tagli lineari. Abbiamo 260mila persone uscite dalla Pubblica amministrazione e 200mila in congedo nei prossimi due anni: questo determina una desertificazione dei servizi". (segue) (Ren)