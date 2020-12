Romania: messaggio di Capodanno Iohannis , ritorno alla normalità si sta avvicinando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno alla normalità che c'era prima della pandemia di Covid-19 si sta avvicinando, ma bisognerà continuare a essere responsabili per rendere il nostro obiettivo una realtà il prima possibile. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in un messaggio sulla sua pagina di Facebook in occasione del Capodanno. "Siamo alla fine di un anno estremamente difficile, in cui la nostra vita è stata radicalmente cambiata da una pandemia senza precedenti. Grazie per la vostra responsabilità e per il vostro coinvolgimento nello sforzo congiunto per limitare la diffusione di questo terribile virus e per proteggere i nostri simili. Sfortunatamente, troppe persone hanno perso la battaglia con la malattia e ora i miei pensieri vanno alle famiglie in lutto", ha detto Iohannis. Un messaggio speciale di apprezzamento e gratitudine è stato trasmesso dal capo dello Stato ai medici e al personale sanitario che ha lavorato sino allo sfinimento e continua a farlo per salvare vite umane. "Attendiamo con impazienza il nuovo anno, con molta speranza e fiducia che riusciremo a superare questa difficile prova. Il ritorno alla normalità che a tutti noi manca si sta avvicinando, ma spetta a ciascuno di noi continuare ad essere responsabili per rendere il nostro obiettivo una realtà il prima possibile. Auguro a tutti una buona salute e un felice anno nuovo!", ha concluso il capo dello Stato. (Rob)