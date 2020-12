Covid: Berlusconi, Italia dispone di un vaccino grazie all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è solo grazie all’Europa che disponiamo di un vaccino contro il Covid che sarà possibile mettere a disposizione nei prossimi mesi gratis per tutti gli italiani e che costituisce l’unica risposta possibile a questa devastante pandemia. Senza l’Europa l’Italia avrebbe dovuto cercare da sola il vaccino presso aziende straniere, in competizione con compratori più grandi e più forti di noi, in grado di spuntare rispetto a noi priorità nelle forniture e prezzi migliori". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in videoconferenza con i sindaci di Forza Italia. "Ma è anche grazie all’Europa, che questa volta si è mossa in modo solidale - ha aggiunto - che abbiamo strumenti essenziali, dal Recovery Fund a Sure, dal piano d'acquisto dei titoli di Stato della Banca centrale europea ai fondi del Mes e della Bei. Ora è necessario non sprecare queste opportunità. Continuo a ritenere assurdo - ha continuato - che l’Italia non utilizzi i fondi del Mes sanitario, che ci consentirebbero di investire negli ospedali, nelle case di riposo, nella formazione dei medici e del personale sanitario, nella ricerca. Non dobbiamo sprecare la straordinaria opportunità legata al Recovery Fund. Dico da da mesi che è necessario un lavoro comune delle migliori energie del Paese, non solo governo e opposizione, ma imprese, cultura, università, scienza, per un grande piano che pensi all’Italia che vogliamo nei prossimi 10 o 20 anni. E’ assolutamente necessario che fra i soggetti coinvolti ci siate voi sindaci: chiederemo al governo di garantire un vostro pieno coinvolgimento, insieme alle Regioni", ha annunciato.(Rin)