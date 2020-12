Infrastrutture: al via lavori di costruzione progetto ferroviario Azerbaigian-Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto inizierà la costruzione di un corridoio di trasporto tra l'Azerbaigian e la Turchia che costeggerà il nuovo confine l'Armenia. Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, secondo cui sono già state fornite le prime istruzioni in merito. "Nei prossimi giorni inizieremo la costruzione di una ferrovia da Horadiz a Zangilan, al confine con l'Armenia", ha detto Aliyev in un incontro con la delegazione turca guidata dal ministro della Difesa, Hulusi Akar. Secondo il capo dello Stato azerbaigiano, la costruzione della ferrovia non richiederà più di due anni. "Ma la nostra idea non è quella di aspettare queste scadenze, il trasporto può essere effettuato a Horadiz su rotaia, quindi utilizzando veicoli di grande tonnellaggio. Si tratta di una questione molto importante all'ordine del giorno. Credo e sono fiducioso che possiamo inviare prima i carichi attraverso il territorio di Azerbaigian, Armenia e Nakhichevan (exclave azerbaigiana) verso la Turchia e nella direzione opposta. Di conseguenza, verrà effettuata l'apertura del corridoio del Nakhichevan, che è una parte importante della dichiarazione trilaterale firmata il 10 novembre", ha detto Aliyev. (Rum)