M5s: ferma condanna per gravi intimidazioni a nostri portavoce

- Negli ultimi giorni sono comparse affissioni anonime, che indicavano l'indirizzo delle abitazioni dei nostri portavoce in Parlamento, Davide Crippa, Davide Serritella, ed Elisa Pirro, invitando la popolazione ad assediarle. Un atto che condanniamo, tutto il Movimento 5 Stelle è vicino ai tre portavoce piemontesi, ben sapendo che continueranno a portare avanti il loro lavoro con passione ed impegno, nell'esclusivo interesse dei cittadini, come hanno sempre fatto". E' quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Movimento 5 Stelle. "Ringraziamo le forze dell'ordine e siamo certi che l'autorità giudiziaria saprà fare luce su questi episodi – conclude il post - il Movimento 5 Stelle è sempre stato dalla parte del più ampio confronto, com'è nel suo dna, e lo ha sempre dimostrato sin da quando è nato, ma ha sempre condannato con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione, e continuerà a farlo, senza arretrare di un millimetro". (Rin)