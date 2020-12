Singapore: premier Lee, vediamo la luce alla fine del tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore “vede la luce alla fine del tunnel”. Lo ha affermato il primo ministro Lee Hsien Loong in occasione del suo messaggio di auguri alla popolazione per il nuovo anno. Il capo del governo della città-Stato ha ricordato come il 2020 sia stato un anno “straordinariamente difficile”, ma ora Singapore ha avviato la campagna di vaccinazioni e l’economia inizia a dare “segnali di stabilizzazione”. “Attraverso enormi sforzi e sacrifici, abbiamo stabilizzato la nostra situazione, anche se il virus continua a imperversare altrove nel mondo”, ha affermato Lee. (Res)