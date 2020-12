Ue: Berlusconi, Europa è orizzonte da cui non si può prescindere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voi che siete chiamati ogni giorno a confrontarvi con i problemi concreti dell’amministrare sapete bene che l’Europa è un orizzonte dal quale non si può prescindere". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in videoconferenza con i sindaci di Forza Italia. "Noi tuteliamo il nostro futuro, quello delle nostre comunità - ha aggiunto - se contribuiamo a costruire un’Europa attiva e solidale, proiettata all’esterno, in grado di tutelare i nostri interessi nella sfida globale, un’Europa consapevole che le grandi sfide si vincono o si perdono tutti insieme".(Rin)