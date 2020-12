Burkina Faso: presidente rieletto Kaboré scioglie governo del premier dimissionario Dabiré (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza di una decina di capi di Stato invitati alla cerimonia, il presidente si è detto fiducioso per il futuro, e pur ammettendo che negli ultimi cinque anni il Paese è stato "bersaglio" di gruppi armati che "hanno minato i nostri sforzi di sviluppo, la nostra coesione sociale e la nostra convivenza" ha sostenuto che il Burkina Faso "è rimasto in piedi e continua la sua eroica marcia verso uno sviluppo economico e sociale inclusivo". Kaboré ha quindi promesso l'avvio di consultazioni ai fini della riconciliazione nazionale. Una pacificazione necessaria, sottolineano i media locali, in un Paese dove gli attacchi jihadisti mettono in ombra i conflitti intercomunitari. Lo scorso 18 dicembre il Consiglio costituzionale del Burkina Faso ha convalidato la rielezione per un secondo mandato del presidente Kaboré, che ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 22 novembre con il 57,74 per cento dei voti sconfiggendo il suo principale sfidante Eddie Komboigo, candidato del Congresso per la democrazia e il progresso (Cdp) dell'ex presidente Blaise Compaoré, che ha ottenuto il 15,54 per cento dei voti. Nelle scorse settimane sei candidati presidenziali hanno annunciato di non riconoscere i risultati dello scrutinio che, secondo quanto denunciato, sarebbe stato macchiato da gravi irregolarità. Le operazioni di scrutinio sono state rese particolarmente difficili a causa della situazione della sicurezza in diverse regioni del Paese: secondo quanto riferito dal presidente della Commissione elettorale, Newton Ahmed Barry, fra le 300 e le 350 mila persone non hanno potuto votare a causa di minacce alla sicurezza, in particolare nell'est e nel nord. (Res)