Perù: due morti in manifestazione di protesta contro nuova legge agraria (4)

- L'approvazione della legge arriva dopo giorni di proteste da parte dei lavoratori del settore agricolo delle regioni di Ica e La Libertad, che si sono mobilitati con blocchi stradali sulla Panamericana, principale arteria del paese, per protestare contro le condizioni di lavoro presso le aziende. I manifestanti denunciano che le condizioni di lavoro e le retribuzioni non sono migliorate negli ultimi anni, nonostante si sia moltiplicato il reddito delle imprese, attive principalmente nell’export, e domandano una riforma della legge agraria, definita come un “regime di sfruttamento”. Nel fine settimana due agricoltori che partecipavano a una protesta nel dipartimento di Ica sono stati feriti da colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia. (Mec)