Francia: Fevs, dazi Usa costeranno un miliardo di euro a filiera di vini e alcolici

- La Federazione degli esportatori di vini e alcolici di Francia (Fevs) ha stimato che i dazi imposti dagli Stati Uniti alla filiera nazionale costeranno più di un miliardo di euro. L'Ufficio del rappresentante del commercio di Washington ha annunciato ieri, 30 dicembre, il varo di nuovi dazi d'importazione a carico di merci prodotte in Francia e Germania, nel contesto delle dispute commerciali in atto tra le due sponde dell'Atlantico. "È un colpo molto duro in un combattimento nel quale non c'entriamo nulla", ha spiegato Cesar Giron, secondo quanto riportano alcuni media francesi. (Frp)