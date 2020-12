Portogallo: nel mese di novembre calo del 76 per cento dei turisti su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico portoghese ha registrato a novembre perdite pari al 76,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), con un peggioramento rispetto al mese precedente (63,3 per cento). Un altro risultato preoccupante è legato al 46,4 per cento delle strutture che sono rimaste chiuse o che non hanno ricevuto ospiti nel mese di novembre, un risultato peggiore rispetto al mese precedente (32,1 per cento). Se il mercato nazionale interno ha retto meglio (meno 58,6 per cento), gli ospiti stranieri sono calati dell'85,2 per cento. (Spm)