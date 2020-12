Covid: assessore Lazio, eseguite 2.661 vaccinazioni, campagna prosegue anche a Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta proseguendo la campagna di vaccinazione nel Lazio "che non si fermerà nemmeno nella giornata di Capodanno e questa mattina siamo venuti all'ospedale Padre Pio di Bracciano (Asl Roma 4) per l'avvio delle vaccinazioni al personale sanitario". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che questa mattina si è recato in visita all'ospedale Padre Pio di Bracciano in occasione dell'avvio della campagna di vaccinazione al personale sanitario accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle e del consigliere regionale Emiliano Minnucci. "A questa mattina sono state eseguite 2.661 vaccinazioni e in testa abbiamo la Asl Roma 5 con 534 vaccinazioni a seguire l'ospedale pediatrico Bambino Gesù con 252 vaccinazioni e la Asl Roma 6 con 225 vaccinazioni. Chiude il Policlinico di Tor Vergata con 30 vaccinazioni".(Com)