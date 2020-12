Torre Annunziata (Na): Striano e De Martino (Fd'I), sindaco Ascione si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La grave vicenda di cronaca giudiziaria che ha interessato il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Torre Annunziata dovrebbe spingere il sindaco Ascione a dimettersi". Lo chiede, in una nota, l’avv. Pasquale Striano, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Torre Annunziata (Na), che poi così prosegue: "Non entro nel merito della vicenda giudiziaria e delle dichiarazioni rese dall'ing. Ariano in sede di interrogatorio, lasciando alla Magistratura il compito di fare chiarezza, ma non possono di certo bastare i comunicati stampa rilasciati nell'immediatezza da Ascione e dal vice sindaco Ammendola, nè tantomeno l'aver azzerato la giunta per risolvere una questione politica che ha inevitabilmente creato effetti devastanti". Anzi, prosegue Striano: "proprio la gravità dei fatti deve indurre il sindaco a dare un segnale netto: farsi da parte. Un segnale politico ma anche simbolico di lealtà nei confronti dei cittadini di Torre Annunziata che meritano trasparenza e correttezza. Un segnale che non può essere dato azzerando la giunta, una sorta di excusatio non petita, ma soltanto con nuove elezioni". Per il coordinatore cittadino di Fdi: sono "evidenti i fallimenti politici di questa amministrazione che, come palese agli occhi di tutti, non è stata capace di dare una svolta alla nostra città, afflitta più che mai da problemi che le varie amministrazioni di sinistra hanno lasciato negli anni". (segue) (Ren)