Torre Annunziata (Na): Striano e De Martino (Fd'I), sindaco Ascione si dimetta (2)

- "Che Ascione abbia il senso civico di consentire ai cittadini di scegliere - sottolinea Striano - Abbiamo bisogno di ricominciare a produrre, di creare infrastrutture, riqualificare il porto e la zona circostante. Ritengo che sia venuto il momento di un'amministrazione di destra che tenga conto dei problemi reali ed agisca in modo fattivo nell'interesse dei cittadini torresi" conclude Striano. “Non possiamo tacere - aggiunge Maria De Martino responsabile regionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d'Italia. - quanto accaduto è un fatto gravissimo che mina la rispettabilità di tutti i cittadini di Torre Annunziata, una città che più volte ha dimostrato grande sensibilità ed interesse per la lotta contro qualsiasi forma di corruzione e illegalità. Chiediamo un atto di grande rispetto e responsabilità per la città e per tutti i cittadini: dimissioni. Torre Annunziata merita di essere valorizzata per le sue eccellenze e merita una nuova classe dirigente”, conclude. (Ren)