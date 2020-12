Sardegna: il presidente dell'assemblea sarda, "priorità del 2021 sono la sconfitta del virus e la ripresa economica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2020 è stato un anno difficile che ha minato le nostre certezze, acuito le debolezze e che ha creato, non solo in Sardegna ma a livello globale, un nuovo modo di concepire il futuro. E' necessario essere ottimisti e guardare al 2021 con la consapevolezza che sarà un anno migliore". Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, oggi, ultimo giorno dell'anno, ha voluto infondere un messaggio di speranza. "L'anno che sta per cominciare sarà quello della ripresa. Sono certo che noi sardi, tutti insieme e uniti, sapremo superare ogni ostacolo. Il ringraziamento dell'intero Consiglio regionale va a tutte le persone che con grande spirito di sacrificio e con un' abnegazione commovente, ogni giorno di questo anno terribile, hanno lavorato per sconfiggere l'emergenza". (segue) (Rsc)