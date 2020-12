Speciale difesa: Iran-Ucraina, Teheran, risarcimento di 150 mila dollari per ogni vittima incidente volo Uia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran pagherà 150.000 dollari come risarcimento per ogni vittima dell'incidente del Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines precipitato poco dopo il decollo lo scorso 8 gennaio 2020 dopo essere stato colpito per errore da un missile terra-aria. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Yjc”, il governo iraniano ha concordato la somma del risarcimento durante una riunione di gabinetto. L’annuncio avviene dopo che lo scorso 21 dicembre l’Iran ha presentato all’Ucraina un rapporto sull’incidente aereo. Il Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines, partito da Teheran e diretto a Kiev, si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran nelle prime ore del mattino dell'8 gennaio scorso. Le 176 persone a bordo - cittadini di Iran, Ucraina, Canada, Regno Unito, Germania, Svezia e Afghanistan – sono rimaste uccise. A provocare l’incidente fu il lancio di un missile terra-aria del sistema di difesa anti-aereo dell’aeroporto internazionale di Teheran. L’Iran ha ammesso solo diversi giorni dopo la responsabilità dell’incidente. Il velivolo della compagnia ucraina era infatti decollato in concomitanza con l’attacco missilistico condotto dai Guardiani della rivoluzione iraniana contro le basi militari in Iraq della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti in risposta all’uccisione del generale Qasem Soleimani morto in un raid aereo condotto da droni statunitensi sull’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020. In base alla ricostruzione fornita da Teheran in quelle ore il sistema di difesa anti-aereo dell’aeroporto imam Khomeini di Teheran era in stato di massima allerta e avrebbe scambiato il velivolo civile con un obiettivo nemico abbattendolo. (Res)