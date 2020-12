Speciale difesa: Turchia-Usa, Cavusoglu, avviata discussione per gruppo di lavoro congiunto su sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e gli Stati Uniti hanno avviato discussioni per formare un gruppo di lavoro congiunto riguardo alle sanzioni recentemente imposte dagli Usa contro Ankara, decise dopo che quest’ultima ha acquistato dalla Russia sistemi di difesa antiaerea S-400. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando alla conferenza stampa di fine anno sulla politica estera della Turchia. Il gruppo di lavoro sarà formato da tecnici di entrambi i Paesi, ha detto Cavusoglu, e la proposta è giunta da parte statunitense. “Poiché sosteniamo il dialogo abbiamo detto ‘sì’ alla proposta”, ha aggiunto, “e sono cominciati negoziati a livello di esperti”. La proposta di un gruppo di lavoro era stata avanzata in prima battuta dalla Turchia, allo scopo di valutare l’impatto potenziale dei sistemi di difesa S-400 sugli armamenti Nato. In riferimento al suo recente incontro con il segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, Cavusoglu ha dichiarato: “nel nostro incontro con Pompeo abbiamo detto che la nostra proposta resta in piedi, e gli Usa hanno detto: lavoriamo assieme sulla questione. Ci sono discussioni al momento, il gruppo di lavoro congiunto non è stato ancora creato”, ha aggiunto. Soffermandosi sul tema delle relazioni bilaterali fra Ankara e Washington, Cavusoglu ha detto che la Turchia è pronta a fare passi per migliorare le relazioni con la nuova amministrazione Usa, e spera che il presidente eletto Joe Biden faccia lo stesso. “Nel 2020 le nostre relazioni con gli Usa sono state messe in ombra dai problemi esistenti”, ha detto, aggiungendo che “nel 2021 siamo pronti a condurre i nostri rapporti con la nuova amministrazione in modo più sano, e siamo pronti a fare passi per superare i problemi esistenti”. (Tua)