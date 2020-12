Speciale difesa: Venezuela, governo denuncia piano dell'opposizione per boicottare nuova Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sorso 27 dicembre il leader di opposizione e presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, Juan Guaidò, ha rivolto un appello alle Forze armate del suo Paese ed alla comunità internazionale perché "forzino" una soluzione politica affinché il governo di Nicolas Maduro, definito come una "dittatura", ceda il potere. In un messaggio video diffuso attraverso i suoi canali social Guaidò ha ribadito anche la validità della "estensione del mandato costituzionale" della stessa Assemblea nazionale da lui presieduta "fino allo svolgimento di elezioni veramente libere". "L'An ha compiuto un passo deciso nel rispetto della Costituzione e a difesa della nostra gente", ha affermato Guaidò, riconosciuto come legittimo presidente ad interim del Venezuela da oltre 50 Paesi del mondo. Il principale leader dell'opposizione a Maduro si è quindi offerto di "fare tutto per forzare una soluzione politica", dato che "la dittatura cederà solo vedendosi obbligata". Per questo obiettivo, ha proseguito Guaidò, "abbiamo bisogno sia della forza delle nostre Forze armate che della comunità internazionale". Ai militari ha detto che devono "decidere se formeranno parte della lista di imputati per crimini di lesa umanità o quella dei coraggiosi che hanno salvato il Venezuela". (Vec)