Speciale difesa: Libano, caschi blu italiani, svolta l'esercitazione "Green Zone 2020"

- Attuare il piano messo a punto dal comando di Unifil mediante procedure d'intervento immediato da adottare in caso di rischio ambientale e sanitario, determinato da sorgenti di inquinamento rilevate all'interno e all'esterno delle basi Onu dislocate nel Libano del Sud. Questo lo scopo della "Green zone 2020", esercitazione multinazionale pianificata e organizzata dal comando del contingente italiano in Libano in stretta coordinazione con personale Unifil dell'Environmental Management Unit (Emu), unità per la supervisione e la gestione delle tematiche di natura ambientale, che ha visto impiegati, in maniera sinergica e combinata, assetti delle unità di manovra del settore ovest e delle forze armate libanesi (Laf). Lo riferisce un comunicato stampa del contingente italiano inquadrato nella missione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). L'ultima, in ordine di tempo, è stata l'esercitazione condotta nell'area addestrativa di Chawakeer, a Tiro, nel rispetto delle misure precauzionali legate all'emergenza Coronavirus. Protagonisti i "caschi blu" di Italbatt, unità su base terzo reggimento bersaglieri rinforzata da militari del gruppo squadroni del Reggimento "Cavalleggeri Guide" (19mo), assetti sanitari e di sicurezza delle Laf e un team italiano specializzato Cbrn (chimico, biologico, radiologico e nucleare) del settimo reggimento difesa Cbrn "Cremona". (Com)