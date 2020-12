Speciale difesa: l’India concede il via libera per l’esportazione del missile terra-aria Akash

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India ha concesso il via libera all’esportazione dei suoi missili terra-aria Akash, a disposizione delle sue forze armate dal 2014. L’approvazione è stata decisa nel corso di un incontro dell’esecutivo presieduto dal primo ministro Narendra Modi. Sviluppati dall’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa (Drdo), i missili Akash hanno una gittata di 25 chilometri e possono colpire obiettivi a 18 mila metri d’altezza. La versione del vettore che sarà esportata, tuttavia, sarà diversa rispetto a quella attualmente in dotazione alle forze armate indiane, come si legge in un comunicato del ministero della Difesa di Nuova Delhi, secondo cui già diversi Paesi “amici” hanno mostrato interesse all’acquisizione dei missili in occasione delle più recenti fiere di settore internazionali. (Inn)