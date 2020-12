Speciale difesa: Germania, caso Wirecard, Merz (Cdu) incontrò l'ex Ad Braun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni di “Der Spiegel” sugli incontri tra Merz e Braun giungono mentre manca meno di un mese al congresso in cui, il 16 gennaio, la Cdu eleggerà il suo prossimo presidente. A causa delle restrizioni contro il contagio da coronavirus in vigore in Germania, la riunione si terrà in formato virtuale, mentre il voto avverrà per corrispondenza. Con Merz concorrono alla guida della Cdu Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, e Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vesftalia. Il vincitore succederà alla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, eletta presidente della Cdu il 7 dicembre 2018. Kramp-Karrenbauer ha annunciato le dimissioni da tale incarico il 10 febbraio scorso. (Geb)