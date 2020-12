Governo: Salvini, è litigio perenne, governino o si facciano da parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica cosa che gli italiani non possono avere in questo 2021 è un litigio perenne interno al governo tra Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un punto stampa davanti all'Agenzia delle entrate a Roma. “Se sono in grado di governare lo facciano, dando risposte concrete ai problemi degli italiani: salute, lavoro e scuola. Se c'è un governo deve governare, altrimenti si facciano da parte".(Rin)