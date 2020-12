Etiopia: dipendente ong olandese Zoa ucciso nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dipendente dell’organizzazione non governativa olandese Zoa è rimasto ucciso nel campo profughi di Hitsats, nella regione settentrionale etiope del Tigrè. Lo ha reso noto la stessa Ong in un comunicato, secondo cui il dipendente, 52 anni, lavorava per l’organizzazione di beneficenza da 10 anni e lascia una moglie e sette figli. Nessun dettaglio è stato fornito circa la morte dell’operatore. “Confermiamo con grande tristezza che il nostro collega è stato assassinato durante il recente conflitto mentre era in servizio per Zoa”, ha affermato nella dichiarazione Edwin Visser, responsabile programmi di Zoa, senza fornire la nazionalità della vittima. Il mese scorso altri quattro operatori umanitari, tutti di nazionalità etiope e impiegati in due distinte organizzazioni non governative straniere, sono stati uccisi a Hitsats, che si trova vicino al confine con l'Eritrea. La guerra nel Tigrè è scoppiata il 4 novembre scorso dopo l’offensiva lanciata dalle forze federali etiopi contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) e si è conclusa – almeno ufficialmente – ai primi di dicembre con la conquista dei principali centri della regione, inclusa la capitale Macallè. (Geb)