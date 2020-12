Cina: il discorso di fine anno di Xi, apertura e riforma hanno creato "sviluppo miracoloso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura e la riforma hanno permesso "uno sviluppo miracoloso": la Cina intraprenderà un nuovo viaggio per realizzarsi come "Paese socialista moderno". Lo ha dichiarato oggi a Pechino il presidente Xi Jinping pronunciando il suo discorso di fino anno ed estendendo gli auguri alla nazione per il 2021. Partendo dal tema della pandemia di Covid-19, Xi ha affermato: "Con solidarietà e resilienza abbiamo scritto l'epopea della nostra lotta contro la pandemia". Xi ha sottolineato lo spirito di tenacia e sacrifico del personale medico, militare, dei lavoratori della comunità, ricercatori, volontari, giovane e anziani. "Le persone in tutto il mondo dovrebbero compiere sforzi congiunti per scacciare le nuvole scure della pandemia e rendere il pianeta Terra una casa migliore per tutta l'umanità. Il nostro Paese mette al primo posto le persone e la vita e combatte l'epidemia con unità e perseveranza", ha aggiunto. (segue) (Cip)