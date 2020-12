Cina: il discorso di fine anno di Xi, apertura e riforma hanno creato "sviluppo miracoloso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina si è assicurata un grande risultato storico per la piena costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti e una vittoria decisiva nell'eliminazione della povertà. Negli ultimi otto anni quasi 100 milioni di residenti in zone rurali che vivono al di sotto dell'attuale soglia di povertà si sono scrollati di dosso la condizione di povertà", ha spiegato Xi. Il leader cinese ha detto che il "Paese continuerà a creare uno splendido capitolo di vitalizzazione rurale e a marciare costantemente verso l'obiettivo della prosperità comune". Xi ha ricordato che l'anno 2021 segna il 100mo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese (Pcc), e ha descritto il Partito come un "vascello che guida costantemente la Cina con le aspettative della gente e la speranza della nazione". In termini economici, Xi ha ricordato che si prevede che il prodotto interno lordo (Pil) cinese supererà i 15.380 miliardi di dollari nel 2020. "La Cina è diventata la prima grande economia al mondo a registrare una crescita positiva per l'anno", ha sottolineato Xi. (Cip)