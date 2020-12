Spagna: premier Sanchez, con Illa progetto "per far tornare la Catalogna che ci meritiamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso in un messaggio su Twitter tutta la sua "gratitudine" al ministro della Salute, Salvador Illa, per aver accettato la candidatura alla presidenza della Catalogna per il Partito socialista operaio (Psoe) nelle elezioni che si svolgeranno il 14 febbraio prossimo. "Un progetto per tutti e tutte per far tornare la Catalogna che ci meritiamo", ha aggiunto il premier che ha poi voluto ringraziare segretario del Psoe catalano, Miquel Iceta, per il suo "enorme impegno". (Spm)