Cina: Pil 2019 rivisto in lieve ribasso a 15.110 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso dal rapporto "From Recovery to Rebalancing", l'edizione di dicembre 2020 del China Economic Update della Banca mondiale, dopo un forte calo nel primo trimestre del 2020, l'attività economica in Cina si è normalizzata più rapidamente del previsto, aiutata da un'efficace strategia di controllo della pandemia di coronavirus, da forti misure politiche e da esportazioni sostenute. Sebbene rapida, la ripresa è stata irregolare, con la domanda interna che sta recuperando più lentamente della produzione e il consumo più lentamente degli investimenti. (segue) (Cip)