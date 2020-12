Spagna: ministra Darias dovrebbe sostituire Illa alla Salute dopo candidatura presidenza Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura del ministro della Salute, Salvador Illa, alla presidenza della Catalogna per il Partito socialista operaio (Psoe) alle elezioni del 14 febbraio prossimo provocherà inevitabili rimpasti nel governo spagnolo. Secondo diversi quotidiani iberici, il primo ministro, Pedro sta valutando la possibilità di nominare la ministra delle Politiche territoriali, Carolina Darias, come nuovo ministro della Sanità, in sostituzione di Salvador Illa. Mentre Miquel Iceta, numero due del Psoe in Catalogna, potrebbe sostituire Darias alla guida del ministero delle Politiche Territoriali. Era stato lo stesso Iceta a riferire al premier di non voler concorrere alle elezioni catalane già nel novembre scorso, ma che Sanchez aveva confidato solo alla sua cerchia più fidata. (Spm)