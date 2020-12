© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vigili del fuoco del Comando di Roma al lavoro nel comune di Fiano Romano in via della Fisica incrocio via dell'Artigianato, per l'incendio del tetto di un magazzino. Prontamente intervenuti con tre squadre, i vigili del fuoco hanno delimitato l'area e stanno operando affinché venga messa in sicurezza tutta la struttura. (Rer)