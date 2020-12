Covid: Speranza, ritorno a scuola nostro obiettivo prioritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ritorno in classe è il nostro obiettivo prioritario. Certo, finché i vaccini non produrranno un impatto un impatto epidemiologico sulla popolazione, l'unica cosa che funziona sono le misure restrittive". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo in un’intervista al Corriere della Sera alla domanda se il 7 gennaio le superiori riapriranno in sicurezza. “L'indice Rt – ha aggiunto – dà segni di ripresa, dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle".(Rin)