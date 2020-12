Covid: Brusaferro (Iss), scesi sotto soglia critica i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sui ricoveri mostrano che “siamo scesi, anche se di poco” sotto la soglia di rischio per quel che riguarda l’occupazione dei posti letto ordinari e in terapia intensiva. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza settimanale sull’andamento epidemiologico. Nelle terapie intensive “la situazione rimane invariata sia per l’età mediana dei pazienti che per il sesso”, ha aggiunto. (Rin)