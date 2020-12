Bielorussia: Lukashenko, Assemblea popolare non autorizzata a modificare Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea popolare panbielorussa non è autorizzata e non modificherà alcuna norma costituzionale. Lo ha detto oggi il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, parlando con i rappresentanti del collettivo di lavoro del Centro scientifico di oncologia, ematologia e immunologia pediatrica e operatori dei media. Nei giorni scorsi Lukashenko ha annunciato la convocazione dell’assemblea per l’11 e 12 febbraio. L'Assemblea popolare panbielorussa deve fornire delle risposte alle richieste della società, ha affermato il presidente della Bielorussia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Belta”, Lukashenko ha tenuto una riunione sui preparativi per questo evento, affermando che tutti i temi che verranno affrontati durante l'Assemblea popolare panbielorussa devono servire a garantire il benessere dei bielorussi. Lukashenko ha sottolineato che non dovrebbero esserci decisioni prese per compiacere i "consiglieri stranieri" e i loro sostenitori locali. "La nostra visione e le nostre proposte durante la riunione devono essere specifiche e riflettere i problemi e le aspirazioni reali delle persone. Non abbiamo bisogno di teorie concettuali. Abbiamo bisogno di una risposta alle esigenze esistenti della società", ha detto Lukashenko. (segue) (Rum)