Bielorussia: Lukashenko, Assemblea popolare non autorizzata a modificare Costituzione (2)

- Il capo dello Stato ha espresso l'opinione che oggi, così come durante il periodo della prima Assemblea popolare tutta bielorussa nel 1996, non è un momento facile per il Paese, forse anche più ambiguo, perché "la Bielorussia non ha mai subito una tale pressione" fuori dai suoi confini. Lo scorso settembre Lukashenko ha affermato che l'Assemblea popolare panbielorussa dovrebbe concentrarsi sui piani per lo sviluppo del Paese per i prossimi cinque anni e sulle modifiche alla Costituzione nazionale. La modifica della Costituzione è considerato un momento cruciale per risolvere la crisi in corso dal 9 agosto scorso nel Paese: da quella data, infatti, l’opposizione contesta l’esito delle presidenziali vinte da Lukashenko che, per tentare di sedare le proteste, ha promesso modifiche costituzionali e una sua graduale uscita di scena una volta che verrà modificato il testo della Legge fondamentale. (Rum)