Legge Bilancio: Cgil-Filcams-Flc, stabilizzazione collaboratori scolastici ex Lsu frutto nostra mobilitazione

- "Positive e importanti le norme che, in legge di Bilancio, prevedono la trasformazione a tempo pieno dei contratti part time dei collaboratori scolastici ex Lsu appalti storici dal primo gennaio". Ad affermarlo, in una nota, la Cgil Nazionale insieme a Filcams Cgil e Flc Cgil. "L'incremento delle capacità occupazionali - sottolineano - recupera la possibilità di ottenere un contratto a tempo pieno per gli oltre 4.400 lavoratori ‪‪che nella‬‬ fase di internalizzazione sono stati costretti ad accettare contratti a part time, e anche per i 45 lavoratori che pur in presenza dei requisiti non erano stati assunti per assenza di posti disponibili nella provincia di appartenenza. Inoltre, è prevista - fanno sapere Cgil, Filcams e Flc - una nuova procedura selettiva per i lavoratori con il requisito di 5 anni di anzianità che sono stati esclusi dalla procedura prevista per il primo gennaio 2021 perché occupati in una provincia in cui sono esauriti i posti disponibili. A tal proposito segnaliamo - proseguono - la criticità della previsione di una graduatoria nazionale che potrebbe determinare notevoli disagi per il personale interessato che va risolta come chiesto con forza dalla Cgil". Per Cgil, Filcams e Flc, "questi provvedimenti portano a compimento una lunga e difficile vertenza che ha sempre visto lavoratori e sindacato battersi per il diritto alla stabilizzazione". "Rimane ancora da affrontare e risolvere la problematica della carenza di personale nelle istituzioni scolastiche. Vanno ora ricercate - concludono - le risorse per incrementare gli organici e dare risposte ai precari della scuola e per trovare soluzione a tutti gli ex Lsu applati storici che rimarranno esclusi dal processo di internalizzazione". (Com)